Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, al km 184+700, o di Modena nord, al km 157+600.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), verso la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro, per raggiungere la stazione di Bologna Arcoveggio, in A13.