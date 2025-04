È aperto il bando per la presentazione di progetti culturali per l’anno 2025. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, mira a sostenere e valorizzare le proposte che contribuiscano alla crescita culturale della comunità attraverso eventi, rassegne, laboratori e iniziative artistiche e creative da realizzarsi tassativamente entro il 31 dicembre 2025.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro e non oltre il 5 maggio 2025 secondo le modalità indicate nel bando ufficiale disponibile all’indirizzo www.comune.modena.it/argomenti/cultura.

Il bando è rivolto alle associazioni culturali del terzo settore, offrendo loro la possibilità di ottenere un finanziamento per la realizzazione di progetti innovativi e di qualità. Tra gli obiettivi principali figurano la promozione della partecipazione attiva alla cultura, la valorizzazione del patrimonio artistico e la diffusione di nuove forme espressive, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

I progetti presentati dovranno inserirsi in uno dei seguenti ambiti: produzioni originali proposte da professionisti del mondo dello spettacolo che operino prevalentemente in ambito teatrale, musicale, cinematografico e delle Media arts; rassegne e programmazioni culturali proposte da associazioni culturali; progetti di imprese culturali e creative proposte da giovani creativi di età non superiore ai 35 anni, ancora nella fase iniziale della propria attività. Quest’ultima è la vera novità del bando perché mira a sostenere concretamente anche neoimprese. Saranno premiati i giovani creativi con un’idea imprenditoriale valida, delineata con chiarezza sotto i profili della strategia, del volume di affari, degli effetti socialmente significativi previsti, in coerenza col settore artistico, culturale e creativo di propria appartenenza.