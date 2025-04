Il Regolamento (UE) 2023/988 è la nuova normativa europea, entrata in vigore da dicembre 2024, riguardante la sicurezza generale dei prodotti, varata con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, sia nuovi che usati, riparati o ricondizionati, a meno che non esistano norme specifiche che regolano la sicurezza di quei prodotti o che tale tipologia di prodotti sia espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento.

Non fanno eccezione i prodotti dell’industria del fashion.

Per questo, al fine di approfondire una tematica importante per il settore, Carpi Fashion System promuove, con il supporto di Camera di Commercio di Modena, Centro Qualità Tessile e Fondazione Democenter-Sipe, Sicurezza del prodotto tessile/moda, un incontro gratuito per gli operatori del settore, che si terrà a Carpi martedì 8 aprile, alle ore 9.00, presso la Sala Cimieri di Palazzo dei Pio (Archivio storico comunale), e che riguarderà il tema della responsabilità del produttore e degli strumenti di tracciabilità.

A dialogare con i rappresentanti del comparto moda saranno Anna Cortese, della Camera di Commercio di Modena, Emilio Bonfiglioli del Centro Qualità Tessile e un esponente del tavolo di Carpi Fashion System, che illustrerà gli strumenti a supporto delle imprese.

Il nuovo regolamento 2023/988 rappresenta certo una sfida, ma anche un’opportunità, in quanto, uniformando il panorama normativo, va nella direzione di promuovere l’aumento della fiducia dei consumatori nei prodotti offerti, un accesso più semplice ai mercati UE e la riduzione dei rischi di sanzioni e richiami di prodotti, con conseguenti rischi legali per le imprese.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://forms.gle/UJy9TTePJfamoGTFA.

Per informazioni è possibile scrivere a v.matli@fondazionedemocenter.it o chiamare il numero 059.2058288.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.