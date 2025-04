Cielo generalmente sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta dalla serata a partire dalle pianure settentrionali. Temperature minime senza variazioni di rilievo e comprese tra 6 e 9 gradi; massime in lieve aumento con valori di circa 21 gradi sulle pianure interne, attorno a 17/20 gradi sulle coste. Venti deboli in prevalenza dai quadranti occidentali in giornata tendenti a disporsi da sud-ovest. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)