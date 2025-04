È stata inaugurata ieri la nuova filiale di Maranello di BCC Felsinea, che, dopo l’apertura, nel 2023, di uno sportello a Vignola, prosegue il suo percorso di insediamento in provincia di Modena, dove da oltre 20 anni contava già due filiali: una a Montese e una a Pavullo nel Frignano. Le filiali BCC Felsinea salgono così a 4 nel Modenese, per un totale di 24, con oltre 37mila clienti serviti e quasi 12mila soci.

“L’apertura di questa filiale a Maranello è una nuova opportunità per BCC Felsinea, che conferma la sua volontà di crescere e radicarsi sempre di più nel Modenese. Un passo importante che non solo rientra nel piano di sviluppo della banca, ma che rappresenta anche una strategia condivisa con il nostro Gruppo Cassa Centrale per rafforzare la presenza delle banche di credito cooperativo nella provincia di Modena. L’obiettivo è portare in questi territori il nostro modo unico di fare banca al servizio della comunità, fatto di ascolto, relazione, servizi innovativi e prodotti su misura”, ha evidenziato Andrea Rizzoli, Presidente di BCC Felsinea.

La solidità e l’efficacia del modello operativo di BCC Felsinea trovano conferma nei numeri. Nel 2024, la banca ha registrato una crescita significativa, accogliendo 1.200 nuovi clienti e portando la raccolta a sfiorare i 2 miliardi di euro. Risultati che rafforzano ulteriormente la sua posizione nei territori di riferimento. “La decisione di aprire una nuova filiale a Maranello è frutto di un’attenta analisi del mercato e della volontà di offrire a famiglie e imprese locali un servizio che unisce professionalità, tecnologia e relazione umana“, ha dichiarato Andrea Alpi, Direttore Generale di BCC Felsinea.

Presente alla cerimonia inaugurale anche il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi: “L’insediamento di un nuovo servizio utile alla cittadinanza e alle imprese è sempre una buona notizia per un territorio dinamico come il nostro. La città di Maranello, che ha sempre creduto fortemente nello spirito di comunità e nella coesione sociale, accoglie dunque con piacere BCC Felsinea nel proprio ‘gioco di squadra’, che coinvolge istituzioni, cittadini, tessuto imprenditoriale, terzo settore e soggetti che offrono servizi alla collettività. Continueremo a rafforzare questi legami, per farci trovare sempre più pronti davanti alle sfide più complicate che dovremo affrontare assieme”.