A Montese, in località Vaina sono in corso i lavori di messa in sicurezza di un tratto di versante a monte della strada provinciale 27, che collega la fondovalle Panaro con il Comune di Montese.

L’intervento, iniziato la scorsa settimana, si concluderà giovedì 10 aprile e la strada, quindi, potrà essere riaperta a senso unico alternato con semaforo, in attesa dei lavori di consolidamento del versante che consentiranno la riapertura regolare a doppio senso di marcia.

I lavori, che sono realizzati dalla ditta Zaccaria srl per un importo complessivo di 110mila euro, consistono nella posa di blocchi di calcestruzzo modulari a bordo strada, così da contenere l’eventuale caduta di materiale lapideo o detriti lungo la carreggiata e, come sottolineato dai tecnici della Provincia «pur trattandosi di un intervento provvisorio, ci consente di poter rendere transitabile la strada e soprattutto di riutilizzare i blocchi modulari in altri cantieri, poiché una volta terminato il loro impiego saranno stoccati nei nostri magazzini e saranno a disposizione dell’Ente per la sicurezza delle strade».

In particolare saranno posati blocchi delle dimensioni di 0,80 metri di larghezza e altezza per 1,60 metri di lunghezza, dal peso di 2,5 tonnellate ciascuno per uno sviluppo complessivo di circa 70 metri e un’altezza di 2,4 metri e un analogo impiego è stato utilizzato nei mesi scorsi in località Varana di Serramazzoni lungo la strada provinciale 20.

L’intervento è stato deciso a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati fin dallo scorso mercoledì 19 marzo, quando era stato evidenziato il potenziale pericolo di caduta di terreno e detriti sulla sottostante strada provinciale.