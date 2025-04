Si è costituito da alcuni mesi al Teatro Comunale Pavarotti- Freni il Team Teatro Giovani, un gruppo di otto ragazzi (Giovanni Stanzani, Raffaella Pintaudi, Giorgia Tognetti, Davide Pulga, Giorgia Gori, Alessia Giustini, Elisa Preti, Emily June Barbieri), provenienti da vari istituti superiori modenesi, che periodicamente si incontreranno con i rappresentanti del teatro e con la direzione per esprimere pareri sulla programmazione, formulare proposte e proporre iniziative, formative e di spettacolo.

Le attività del teatro rivolte ai giovani sono numerose e negli anni hanno visto un numero crescente di partecipanti: spettacoli dedicati nella stagione MusicaSuMisura, percorsi formativi realizzati direttamente nelle scuole o in teatro, collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e con l’Università, hanno incontrato un interesse sempre maggiore da parte di docenti e studenti.

Il Team Teatro Giovani rappresenta un ulteriore passo avanti nell’attenzione all’ascolto in cui il teatro intende porsi soprattutto verso nuove fasce di potenziale pubblico. Nell’incontro con il direttore del teatro, Aldo Sisillo, ha inoltre preso forma l’idea di nominare gli otto ragazzi anche come “Ambasciatori dell’edizione 2025 del Modena Belcanto Festival” che si terrà da fine settembre a metà ottobre: i componenti del Team Giovani si attiveranno per promuovere presso i loro coetanei le attività del Festival, anche attraverso video, presentazioni via social e in presenza, e favorendo la partecipazioni alle numerose iniziative formative e di spettacolo previste.