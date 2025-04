La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena nei confronti di un cittadino tunisino di 18 anni.

Il giovane è stato controllato dagli agenti della Squadra Volante in piazzale Natale Bruni e, sprovvisto di documenti di identificazione, è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica. A seguito degli accertamenti è emerso a suo carico un provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Modena il 4 aprile scorso su richiesta della Procura della Repubblica, per rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali.

I fatti risalgono al 12 febbraio 2025 intorno alle 19.30 quando due giovani, dopo aver bloccato un minorenne a piedi in vicolo del Parco ed avergli puntavano un coltello alla gola intimandogli di consegnare il telefono, lo buttavano a terra strappandogli dalle mani il telefono cellulare e spogliandolo del giubbotto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Modena “Sant’Anna”.