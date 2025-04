La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 58 anni, residente in provincia di Rimini, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di mercoledì 25 marzo scorso, nel corso dell’attività di pattugliamento e vigilanza stradale, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, fermava per un controllo un’autovettura in transito sull’autostrada A1.

Nel corso delle verifiche gli agenti rinvenivano nell’autovettura, nascosti all’interno

di un doppio fondo posizionato nel telaio sotto i sedili, due panetti contenenti oltre 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, come confermato da successiva prova narcotest. La perquisizione, con la collaborazione della Squadra Mobile di Rimini, è stata estesa al domicilio. All’interno dell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti ulteriori 36 grammi di cocaina.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale.

Il 27 marzo scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della

custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica di Modena.