Sabato 12 aprile presso Cortiletto Angelo Vassallo, di fianco al Palazzo Astoria a Fiorano Modenese arrivano istruttori esperti di parkour per un laboratorio gratuito aperto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 19 anni.

Nell’ambito del progetto AttivaMente Sport, dalle 15 alle 18 sarà possibile imparare tecniche di base per saltare, stare in equilibrio e superare ostacoli, per muoversi con agilità e sicurezza nell’ambiente urbano. Accesso libero; per informazioni: 059 867818

AttivaMente Sport è il progetto di prevenzione della salute rivolto principalmente alla popolazione giovanile del Distretto Ceramico, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità socio-economica e psico-fisica. Promosso dai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, con il sostegno di Fondazione di Modena e la collaborazione di Uisp e di Med-ex Medicine & Exercise, medical partner della Scuderia Ferrari, prevede nelle prossime settimane diverse nuove attività nei quattro comuni.

Il prossimo appuntamento a Fiorano Modenese sarà il 17 maggio, in piazza Salvo d’Acquisto con laboratori di pump bike, parkour e break dance.