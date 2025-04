Una giornata dedicata alla sostenibilità e alla promozione della cultura del riuso. Domenica 13 aprile il centro storico di Castelnuovo Rangone ospita la Fiera dell’Ecosostenibilità, una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni Reuse e Distretto biologico Valli del Panaro.

Dal mattino, sotto il Torrione medievale e lungo le strade del paese, saranno allestiti il mercato del riciclo e della sostenibilità, il mercato agricolo biologico, il mercato dell’arte e dell’ingegno naturale, accompagnati da musica, stand gastronomici, l’esposizione di mezzi elettrici e le bancarelle per la compravendita e lo scambio di giochi per bambine e bambini dai 6 ai 14 anni.

A completare il programma, il laboratorio creativo “Bombe di semi”, dalle 9 a mezzogiorno in piazza Bertoni, mentre in via Roma dalle 10.30 Luca Braglia dell’azienda agricola “L’erbe dei boschi” sarà relatore di una conferenza dedicata alle erbe selvatiche commestibili e, seguire alle 11.30, si parte per la camminata con destinazione parco Rio Gamberi.