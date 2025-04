In occasione del convegno “La Ricerca in Neuroscienze” tenutosi ieri nella sede del Credem a Reggio Emilia, nell’ambito della Settimana della Ricerca promossa dall’IRCCS dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, è avvenuto il ringraziamento pubblico per la donazione di un innovativo Casco stereotassico alla Struttura di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

L’apparecchio offre un supporto all’avanguardia negli interventi neurochirurgici di impianto di neurostimolatori cerebrali (DBS), terapia al momento considerata come la più efficace in pazienti affetti da malattia di Parkinson e resistenti ai farmaci.

A rendere possibile la donazione sono state la generosità del Sig. Giorgio Bosi, la consulenza dell’Avvocato Giulio Morandi e la collaborazione dell’Associazione Parkinson Reggio Emilia.

Nel ringraziare il donatore, il Direttore della Struttura di Neurologia Franco Valzania ha evidenziato come “Attraverso questa tecnologia l’Equipe Neurologica-Neurochirurgica-Anestesiologia del Santa Maria Nuova, che è centro HUB per l’Area Vasta Nord della Regione Emilia-Romagna negli interventi di DBS, potrà avvalersi di un sistema che garantisce massima precisione ed elevato comfort per il paziente”.