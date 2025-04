In occasione della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti 2025 che si celebra oggi, venerdì 11 aprile, l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia intende ringraziare tutti i donatori e i familiari che hanno risposto “Sì” alla domanda di offerta donativa a loro proposta nei vari ambiti donativi. Questo ha permesso di continuare a portare salute e vita a tanti cittadini in lista di attesa per un trapianto di organi e tessuti.

Il 2024 è stato un anno di primato per la donazione e il trapianto di organi e tessuti a livello nazionale e anche la nostra realtà provinciale rispecchia questi dati. Nel 2024, nell’Ausl di Reggio Emilia, sono state effettuate 36 segnalazioni di morte con una opposizione del 16%. Tutto ciò ha consentito di effettuare 26 donazioni a cuore battente e 10 donazioni a cuore fermo controllato, 4 donazioni multitessuto e 225 donazioni di cornee. Tra i cittadini della provincia di Reggio Emilia che hanno rinnovato la carta d’identità il 41,35% si è astenuto dall’esprimersi sul tema del dono. Di quelli che invece si sono espressi il 63,63% ha detto sì alla donazione, il 36,37% ha detto no.

Il Coordinamento Ospedaliero al Procurement delle sedi ospedaliere della provincia di Reggio Emilia rinnova il proprio ringraziamento a tutti i donatori e ai loro familiari per la grande generosità dimostrata con un semplice “Sì” alla donazione.

“La Giornata nazionale della donazione – come ricorda il Direttore del Centro nazionale Trapianti dottor Giuseppe Feltrin – è il momento giusto per fare una scelta di civiltà che non costa nulla, perché avviene quando non ci siamo più, ma che può valere tantissimo per chi resta”.