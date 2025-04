Oltre 60 tra studentesse e studenti hanno partecipato, venerdì 11 aprile 2025, alla prima giornata del ciclo di seminari “Local Excellence: l’industria si racconta”, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di UNIMORE presso il Polo Tecnologico Universitario di Carpi. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo della formazione e quello dell’impresa, si rivolge a tutte le studentesse e tutti gli studenti di ingegneria, con l’intento di valorizzare le eccellenze produttive del territorio e mostrare l’innovazione industriale di frontiera.

L’evento, realizzato in collaborazione con Federazione Confindustria Macchine, è stato inserito nel programma della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si svolgerà il prossimo 15 aprile, data simbolica legata alla nascita di Leonardo da Vinci. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inviato un videomessaggio di saluto a studenti e organizzatori.

Dopo i saluti della prof.ssa Cristina Siligardi, docente UNIMORE e presidente della Società Ceramica Italiana, il programma si è aperto con un intervento introduttivo di Rossella Garbellotto (Federazione Confindustria Macchine) e Luca Baraldi del Centro Studi MECS, che hanno offerto una panoramica sui trend del comparto dei beni strumentali e sul posizionamento strategico delle imprese italiane.

A seguire, le testimonianze aziendali hanno visto protagonisti:

Centauro Spa, con Paolo Pettenati

LM SpA, con Michele Franzoni

System Ceramics SpA, con Paolo Bertocchi

LB Officine Meccaniche SpA, con Fabrizio Marani

MOSS Srl, con Marco Minardi

Gli interventi sono stati arricchiti da contributi video realizzati dalle associazioni confindustriali che aderiscono alla Federazione: ACIMAC (macchine per ceramica), ACIMALL (macchine per legno), AMAPLAST (macchine per plastica e gomma) e UCIMA (macchine per imballaggio e confezionamento).

Questa prima giornata ha rappresentato un momento di incontro diretto tra università e imprese, permettendo a studentesse e studenti di conoscere casi concreti di innovazione, percorsi professionali e visioni strategiche.

Il ciclo di incontri proseguirà nel mese di maggio con una giornata interamente dedicata all’idrogeno, dove sarà possibile scoprire quanta innovazione che stanno sviluppando le aziende del territorio di Carpi e dintorni su questo tema strategico per la transizione energetica. L’obiettivo dell’intero percorso è costruire un ponte solido tra formazione accademica e mondo produttivo, alimentando consapevolezza, competenze e opportunità di orientamento professionale.