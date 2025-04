Anche quest’anno, il giorno della Domenica delle Palme, si è rinnovata la bellissima tradizione delle Uova di Pasqua portate ai bambini ricoverati in sella a potenti moto dai centauri e dalle centaure di Moto Pinguino in occasione della XIV edizione dell’iniziativa Pasqua per un bambino. La pioggia non ha fermato la festosa carovana di motociclisti, di tutte le età, che sono accorsi al Policlinico. Sotto la tettoia antistante l’ingresso 1 del Policlinico sono stati installati i gazebo della manifestazione.

I motociclisti, guidati dal Presidente Luca Candini, sono stati accolti dal Direttore della Pediatria e dell’Oncoematologia Pediatrica, Lorenzo Iughetti, dal Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, dal dottor Diego Biondini, della Chirurgia Pediatrica, dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e da una rappresentanza del personale sanitario. Con loro anche Rita Minozzi, centaura e coordinatrice della Geriatria e Disturbi Cognitivi e Demenza dell’Ausl di Modena.

“E’ sempre per noi una gioia essere qui – ha commentato Luca Candini, Presidente di Moto Pinguino – per portare un sorriso ai bambini ricoverati e il nostro sostegno al personale che lavora anche nel giorno di festa. È un appuntamento che ci arricchisce sempre. Grazie a tutti i motociclisti e le motocicliste che hanno partecipato all’evento.”

“Il moto pinguino è diventato una consuetudine per il nostro reparto – ha commentato il dottor Giovanni Palazzi – reparto. Il fatto che vengano tutti gli anni, insomma, è una bellissima dimostrazione d’affetto per questo reparto. L’affetto dimostrato da questo gruppo simpaticissimo di motociclisti che sono i MotoPinguino, dimostra veramente come la società civile sia ancora in grado di tradurre una passione in beneficenza, bontà, e solidarietà. Siamo quasi vicini alle feste pasquali e questo appuntamento nella domenica che precede Pasqua, ormai è tradizionale per loro, per noi è veramente il segno di come tante persone vogliono bene ai nostri bambini e di questo non possiamo che essere eternamente grati”.

“Oggi assistiamo al rinnovo di un grande gesto di generosità che ormai da circa 14-15 anni questi ragazzi fanno nei confronti dei nostri bambini – ha aggiunto Maria Cifuni – è grazie a questi momenti che ci sentiamo più felici perché vediamo che la gente ha ancora molta sensibilità nei confronti di chi soffre e soprattutto dei bambini. Per cui un ringraziamento veramente di cuore a tutti, ai MotoPinguino e augurando anche a loro e a tutte le loro famiglie una buona e santissima Pasqua”.