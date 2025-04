I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 40enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, disoccupato, accusato del reato del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’arresto scaturisce dalla segnalazione della vittima, una 42enne italiana, la quale ha contattato il 112 riferendo che il suo ex compagno si era presentato sul luogo di lavoro, un esercizio commerciale di via Indipendenza del Capoluogo Emiliano, minacciandola e infastidendola.

La donna ha poi riferito ai Carabinieri, immediatamente intervenuti, l’atteggiamento dell’uomo che, nel tentativo di ottenere un confronto, sferrava calci e pugni alla porta d’ingresso del magazzino dove la stessa si era riparata. Inoltre la 42enne ha poi dichiarato che tali atteggiamenti da parte dell’ex compagno hanno avuto inizio nel dicembre del 2023, spesso a causa di una gelosia morbosa da parte dell’uomo nei propri confronti, aggravata anche dall’uso di sostanze stupefacenti e che per tale motivo ha deciso di interrompere la loro relazione. Le condotte persecutorie del 40enne hanno provocato nella ex compagna uno stato di ansia e preoccupazione per la propria incolumità, tanto da costringerla a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.

Alla luce di tutti gli elementi raccolti, i Carabinieri hanno arrestato il 40enne e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida.