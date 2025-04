Cavriago, Medaglia di Bronzo al Valore Militare, celebra l’80° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo organizzando iniziative pubbliche dedicate a tutti i cittadini e le cittadine di ogni età.

Il calendario di eventi organizzato per il 25 aprile prevede cerimonie e conferenze, la lectio di Aldo Cazzullo al Multisala 900 e una biciclettata per le vie del paese nell’ambito della quale saranno inaugurati i nuovi cartelli delle strade dedicate ai partigiani realizzati da ANPI Cavriago nell’ambito del progetto di riqualificazione “vie della Resistenza”.

Ma Cavriago non si ferma qui.

L’Amministrazione comunale infatti ha valutato con ANPI Cavriago e con Istoreco l’importanza di un sostegno concreto ai viaggi della memoria. Dal 9 all’11 maggio è infatti organizzato il viaggio a Mauthausen e Gusen per ricordare l’80° anniversario della Liberazione del campo di concentramento di Mauthausen che avvenne il 5 maggio del 1945.

A Mauthausen furono deportati e uccisi i cittadini di cinque comuni reggiani.

Da tanti anni i Comuni e le sezioni Anpi della Val d’Enza organizzano i Viaggi della Memoria. Il viaggio di quest’anno vuole ribadire, con la presenza collettiva alla commemorazione in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’importanza che questa storia riveste per le comunità ancora oggi.

Si tratta di un’esperienza collettiva che segna profondamente ogni partecipante dando a ciascuno consapevolezza di quanto avvenne e mai più si deve ripetere.

Il Comune di Cavriago ha così deciso di donare una cifra equivalente all’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti della Lectio di Aldo Cazzullo, che si terrà il 25 aprile alle ore 16.00 al Multisala 900, ad ANPI Cavriago per l’organizzazione del viaggio della memoria di quest’anno e degli anni futuri.

“Sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere alla lectio di Aldo Cazzullo dal titolo “La Resistenza di tutti”. Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “Credo che la presenza di un giornalista e scrittore dello spessore di Cazzullo a Cavriago sia importante per ascoltare una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano che con l’opera “Possa il mio sangue servire” ha restituito voce e dignità ai tanti protagonisti della lotta pratigiana. Allo stesso modo da anni partecipo al viaggio della memoria e condivido l’importanza di offrire queste esperienze a chiunque voglia parteciparvi, ma ben so quanto sia impegnativo da preparare sotto tutti i punti di vista. Ringrazio Istoreco e ANPI per l’impegno che costantemente mettono per garantire la programmazione del viaggio della memoria e ritengo necessario contribuire concretamente donando quanto raccolto per lo spettacolo di Aldo Cazzullo.”

Le iscrizioni al viaggio della memoria sono ancora aperte: per informazioni è possibile telefonare al numero 375 6459728 e scrivere a viaggimemoria@istoreco.re.it.