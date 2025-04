Le famiglie che hanno subito danni all’abitazione principale a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024 nel territorio comunale di Modena possono chiedere un primo contributo per il ripristino fino a un massimo di 5.000 euro.

Il sostegno economico, come previsto dall’ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile, si può richiedere solo per l’abitazione nella quale la famiglia vive abitualmente e continuativamente per ripristinare i danni causati da allagamento, movimenti franosi e smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.

In particolare, è possibile richiedere il contributo per il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale o alle sue pertinenze; per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per accedere all’abitazione; per interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione e dalla relativa area esterna; per sostituire, riparare o acquistare beni mobili che erano collocati all’interno dell’abitazione e che siano stati distrutti o danneggiati; per sostituire o ripristinare gli impianti di erogazione di servizi essenziali (acqua, gas, corrente elettrica, impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale anche se quest’ultima non ha subito direttamente danni. Il contributo può essere riconosciuto anche per ripristinare i danni subiti dalle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente almeno un’abitazione principale ma solo nel caso in cui quei danni non consentano di fruire dell’edificio stesso. In tal caso il contributo deve essere richiesto dall’amministratore del condominio, se presente, o da un proprietario delegato.

Il contributo viene erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro. Le domande per l’acconto devono essere presentate entro il 30 giugno 2025, le domande di saldo possono essere presentate entro il 30 settembre 2025. È possibile presentare contestualmente domanda di acconto e di saldo se si è già in possesso di tutti i documenti necessari. In questo caso, l’acconto viene comunque erogato mentre il saldo sarà corrisposto dopo le verifiche sui documenti presentati.

Per fare richiesta di contributo deve essere compilata l’apposita modulistica disponibile sul sito regionale della Protezione civile, raggiungibile anche dalla pagina dedicata del sito dell’Amministrazione comunale (https://www.comune.modena.it/novita/notizie/2025/richieste-di-contributi-per-eventi-meteorologici-eccezionali-che-si-sono-verificati-nel-mese-di-ottobre-2024).

La modulistica è rimasta la stessa utilizza anche per gli eventi di settembre 2024. Per questo motivo viene richiesto ai cittadini che l’avessero già fatto, di inviare nuovamente la domanda di contributo aggiornando la data di compilazione, in quanto non verranno prese in considerazione quelle pervenute prima del giorno 14 aprile 2025.

La richiesta può essere presentata al Comune via raccomandata con ricevuta di ritorno (indirizzata al Protocollo generale, via Scudari 20), per Pec (all’indirizzo danni_eventicalamitosi_privati@cert.comune.modena.it ) o a mano (Protocollo generale, via Scudari 20, lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì 9.30-13). Per informazioni sulla compilazione delle domande i cittadini possono scrivere a: info.protezionecivile@comune.modena.it.