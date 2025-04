Dall’Amministrazione di Campogalliano nuovi contributi per promuovere l’attività sportiva, culturale e ricreativa di giovani con disabilità. Le famiglie di Campogalliano hanno tempo fino alle 13 di lunedì 30 giugno per partecipare al progetto “Includendo s’impara”, che prevede un’erogazione fino a 400 euro a famiglia per la pratica sportiva o altre attività di figli e figlie dai 3 ai 19 anni con una disabilità certificata.

Il progetto, sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Personae, prevede che alle famiglie aventi diritto venga riconosciuto fino al 50 per cento del costo sostenuto per l’iscrizione a discipline sportive, corsi musicali o altre attività che si svolgono nel corso dell’attuale stagione 2024/2025, per un importo massimo di 200 euro per ragazzo e 400 euro per famiglia.

Le singole erogazioni saranno determinate proporzionalmente in base al numero di domande ammesse a contributo, in relazione alla disponibilità economica complessiva per la stagione in corso, pari a 8mila euro.

Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente on line, accedendo con le credenziali SPID nella pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Campogalliano.