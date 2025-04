Il gattile del Comune di Bologna presenta un caso di parvovirosi, nel reparto sanitario dei gatti cuccioli: pertanto sta applicando i protocolli sanitari necessari. Alcuni altri gatti sono positivi, ma non presentano manifestazioni di malattia.

Ciò ha comportato la massima attenzione alle attività di cura e sanitarie dei gatti del reparto sanitario, con il personale del gattile.

Proseguono invece le visite del pubblico per l’adozione dei gatti, tenendo conto che è stato interessato solo il reparto sanitario dei cuccioli.

L’accoglienza di gatti ritrovati sul territorio da parte dei cittadini dovrà essere preceduta da un contatto con il gattile, per dare precedenza alle situazioni urgenti.

Invece, non ci sono variazioni rispetto alle attività di emergenza per eventuali gatti feriti e incidentati o cuccioli per le quali restano le modalità di contatto come indicato nella pagina: https://comune.bologna.it/luoghi/rifugio-del-cane-e-del-gatto



Il Comune ha inoltre avviato una collaborazione con un altro gattile per i casi urgenti che resterà attiva per il tempo strettamente necessario alla piena riapertura del gattile.