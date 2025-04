Al via dal 18 aprile le iscrizioni ai Centri Estivi Comunali per l’estate 2025: le iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio e sono rivolte ai bambini che frequentano nidi, spazio bambini, scuole d’infanzia e scuole primarie in questo anno scolastico.

“E’ un servizio importante che come amministrazione comunale vogliamo continuare a garantire”, spiega Laura Costi, assessore alle politiche scolastiche ed educative e per la famiglia. “I centri estivi comunali hanno l’obiettivo di offrire ai bambini opportunità ricreative e occasioni di aggregazione durante i mesi estivi e hanno anche la finalità di andare incontro alle famiglie con i genitori impegnati lavorativamente per un sostegno nella conciliazione tra vita e lavoro, in particolare per la fascia della prima infanzia”.

Diverse le proposte: si va dal centro estivo 1-3 anni al nido d’infanzia “Le Coccinelle” nel mese di luglio con attività di giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate, a quello da 3 a 6 anni alla scuola d’infanzia Cassiani, in luglio, con giochi d’acqua, attività espressive, psicomotricità, drammatizzazioni, fino al centro estivo dai 6 agli 11 anni alla scuola primaria Stradi, dall’11 giugno al 31 luglio con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori. In giugno sono previste riunioni informative per le famiglie, a cui si potrà partecipare anche per conoscere le novità relative alle modalità di rinuncia e ritiro. Al momento dell’iscrizione, possibile unicamente online, saranno raccolte anche le richieste di agevolazione tariffaria (in base a ISEE, parametri socio sanitari e numero figli che frequentano i servizi). Per i bambini e ragazzi con disabilità certificata è definita una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia: i bambini in relazione all’età potranno essere inseriti nei centri estivi comunali o in altri centri estivi del territorio. Anche per l’estate 2025 è inoltre prevista la possibilità di richiedere contributi per la frequenza dei centri estivi comunali e privati aderenti al progetto conciliazione vita-lavoro: la domanda potrà essere in giugno. Da ricordare infine che oltre ai centri estivi comunali sono previste proposte ricreative da parte di altri soggetti e associazioni del territorio: tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet del Comune di Maranello.