La Presidente, Morena Silingardi, ha convocato per martedì 29 aprile 2025, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini (via Statale, 83 a Spezzano), per la trattazione di 11 punti all’ordine del giorno.

1. Interrogazione presentata dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Lavori eseguiti per la sostituzione di un gruppo semaforico”.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Lavori eseguiti da Enel sulla pista ciclabile di via Fiandri e potature querce”.

3. Convenzione fra i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano Sulla Secchia, Sassuolo, Fiorano Gestioni Patrimoniali s.r.l., Formigine Patrimonio s.r.l., Maranello Patrimonio s.r.l., Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il conferimento all’Unione delle funzioni relative all’ict-agenda digitale e alla gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)

4. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227 – Approvazione rendiconto della gestione anno 2024.

5. Art. 175 e art. 187 c.3-sexies D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

6. Approvazione tariffe e riduzioni Tari 2025.

7. Convenzione con la Provincia di Modena per la costituzione di una rete di collaborazione in materia di accesso alle risorse e alle opportunità europee (Rete Europea Provinciale Modenapuntoeu).

8. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Muià del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Promozione dell’educazione sessuale e all’affettività nel territorio”.

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere Muradore del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Solidarietà a Don Mattia Ferrari e condanna di pratiche di sorveglianza antidemocratiche”.

10. Interpellanza presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Problematiche derivate dalle acque meteoriche che invadono via del Cappellano e via Don Minzoni”.

11. Interpellanza presentata dal consigliere Muradore del gruppo consiliare Partito Democratico portante ad oggetto: “Rischi della nuova guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti sull’economia e l’occupazione locale”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.