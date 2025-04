Quattro squadre da 10 persone l’una, per un totale di 40 volontarie e volontari delle Associazioni di volontariato dell’Emilia-Romagna e due funzionari dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di Protezione civile impiegati a Roma nell’organizzazione e gestione dei funerali di Papa Francesco, svoltisi oggi in Vaticano.

Donne e uomini attivi nella Capitale nell’ambito del coordinamento nazionale garantito dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

In particolare, le operatrici e gli operatori dell’Emilia-Romagna si sono dedicati all’assistenza alla popolazione che ha partecipato alle esequie in piazza San Pietro e al successivo corteo per accompagnare il feretro del Pontefice fino a Santa Maria Maggiore, dove è avvenuta la tumulazione. Facevano base a Centocelle, dove è stato allestito un campo soccorritori.

“Ringrazio tutte e tutti loro anche a nome del presidente de Pascale, oggi a Roma ai funerali di Papa Francesco- afferma la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini– anche la loro presenza rappresenta la vicinanza della comunità regionale e la volontà di contribuire in maniera discreta e fattiva all’ultimo saluto a una figura tanto importante per i fedeli e tantissime persone comuni”.