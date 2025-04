A 85 anni dalla prima storica tappa del Giro d’Italia passata per la città, Modena si appresta nuovamente ad accogliere i corridori della Gara Rosa che, giovedì 22 maggio, partiranno da piazza Roma alla volta di Viadena, mentre al parco Novi Sad verrà allestito il Villaggio del Giro, con i protagonisti della carovana al seguito della corsa. Tante le iniziative in programma già da lunedì 5 maggio, presentate questa mattina (martedì 29 aprile) in Comune dall’Assessore allo sport Andrea Bortolamasi, da Ilaria Bianconi del Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena e dal presidente di Modenamoremio, Mario Bugani.

“Quello di Modena con il Giro d’Italia è un legame speciale che quest’anno abbiamo voluto festeggiare in modo particolare – ha detto l’assessore Bortolamasi – Modena, infatti, è tra le città italiane che più spesso sono state attraversate dal Giro, oltre al fatto che il nostro territorio ha avuto, storicamente, un ruolo importante nell’innovazione della bicicletta, con oltre 60 tra artigiani e piccole imprese di settore attive dagli inizi del Novecento ad oggi. Il programma che abbiamo messo a punto in vista della partenza della dodicesima tappa del Giro vuole proprio raccontare questo nostro amore per le due ruote e per la corsa in rosa”.

Il mese in “rosa” di Modena inizia così sotto il portico del Collegio dove, fino al 3 giugno, è allestita, a cura di Mo’ Better Football, la mostra “L’Italia sui pedali” che, attraverso le illustrazioni di Riccardo Guasco, Sergio Ponchione e Simone Ferrarini, ci conduce alla scoperta di come ciclisti, biciclette, vette e territori percorsi su due ruote abbiano influenzato la cultura italiana.

Al parco Novi Sad, il 5 e il 13 maggio tornano i classici appuntamenti con il ciclismo amatoriale a cura di Uisp ciclismo. Mentre sabato 10 e domenica 11, sempre a cura di Uisp, la città sarà animata dalle famiglie che comporranno le squadre che prenderanno parte alla “Caccia in bici fotografica”, una caccia al tesoro fotografica da effettuare in bicicletta con traguardo ai Giardini Ducali, dove è prevista anche una manifestazione multisportiva.

Sempre domenica 11 maggio, al parco Ferrari, è in programma “Educational bike enjoy” (orari 10.30-12.30 e 15.00-18.00), prove di mountain bike per bambini e ragazzi in percorsi costruiti nel parco con ponti e ostacoli artificiali, all’insegna di movimento, divertimento e sicurezza. Organizzato da Pumptrack Modena a.s.d., l’evento prevede, per i più piccoli, l’uso della balance bike per acquisire gli equilibri necessari per l’utilizzo della bici.

Nel chiostro della biblioteca Delfini, dal 13 al 22 maggio, sarà allestita la mostra “Bici davvero! Velocipedi, figurine e altre storie”, a cura di Francesca Fontana e Marco Pastonesi. Prodotta da Ago con il patrocinio della Federazione ciclistica italiana, la mostra è un viaggio nella storia della bicicletta, dai primi anni dell’Ottocento, attraverso album e figurine d’epoca.

Mercoledì 14 maggio, dalle 18.30 alle 20, “Merenda Bike Party” a cura di Pumptrack Modena a.s.d. presso la pista di pump track, con presentazione alla cittadinanza del nuovo tracciato modulare nell’area verde dedicata in via Chinnici, realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione di Modena, nell’ambito del Bando Personae.

Presso le tribune del parco Novi Sad, dalle 10 alle 12.30 di sabato 17 maggio, mattinata “a tutta bici”, con le iniziative promosse dalla Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento Aps: l’asta delle biciclette provenienti dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, di cui è scaduto il periodo di giacenza e completamente revisionate dai volontari della Ciclofficina; i “Test-drive di Cargo bike2 per trovare il modello migliore con cui rivoluzionare la propria mobilità urbana; il banchetto “Come ti rubo la bici” – con tutte le informazioni per scoprire come avvengono i furti e come evitarli – e lo “Scambio bici-bambino”, bike-crossing gratuito, dove trovare la due ruote della taglia giusta (da 0 a 10 anni), oppure portare le bici che sono diventate troppo piccole.

Per domenica 18 maggio, Mountain Bike Italia a.s.d. organizza una biciclettata per famiglie di 20 km dedicata alla scoperta di diversi parchi di Modena, con partenza alle 9.30 dal parco della Resistenza arrivo ai Giardini Ducali.

Nel giorno della partenza della tappa Modena-Viadena, giovedì 22 maggio, esposizione in piazza Mazzini della Maxi-bicicletta di Bruno Ferrari apparsa sul Guinness dei primati come bicicletta più grande del mondo e di 6 biciclette da corsa storiche. L’evento, organizzato da Modenamoremio, vedrà anche la partecipazione del burattinaio Luciano Pignatti. Sempre Modenamoremio, infine, da lunedì 5 maggio lancerà la campagna d’immagine “Centroinrosa”, con cui i 230 operatori commerciali del Centro storico accoglieranno la corsa ciclistica più importante d’Italia.

Nella foto, da sin a dx, Ilaria Bianconi del servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena; Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport del Comune di Modena; Mario Bugani, presidente di Modenamoremio