Non sono ancora noti i motivi alla base dell’incursione in una proprietà privata da parte di sei adolescenti. Secondo quanto emerso, i giovani avrebbero colpito ripetutamente due porte blindate di un’abitazione con calci e tentato di forzarne una terza utilizzando un paletto di ferro, arrecando quindi danni agli infissi. Il gruppo sarebbe stato poi sorpreso dal proprietario che, asserendo di aver riconosciuto uno dei ragazzi, è riuscito a scattare una fotografia mentre i presunti autori si davano alla fuga. A seguito della denuncia presentata dalla vittima e della consegna della fotografia ai militari, i Carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia hanno avviato le indagini che hanno portato, seppur in via presuntiva, all’identificazione dei sei minori coinvolti.

Per questi motivi, i militari di Campagnola Emilia hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità minorile del capoluogo felsineo sei giovani di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, tutti residenti in provincia di Reggio Emilia, per il reato di danneggiamento in concorso. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono alle scorse settimane, quando i sei minori, nel tardo pomeriggio si sarebbero introdotti in una proprietà privata sprovvista di recinzione esterna, tentando di accedere all’interno dell’abitazione non ancora abitata. I giovani avrebbero sferrato numerosi calci a due porte blindate, e con l’ausilio di un paletto di ferro avrebbero cercato di scassinarne una, arrecando danni alle porte in corso di quantificazione. Il proprietario, dell’abitazione, residente di fianco, udendo i rumori provenire dall’immobile disabitato, sorprendeva i ragazzini che alla sua vista si davano alla fuga, dileguandosi. Nell’immediato, la vittima riconosceva uno di loro, riuscendo a scattare una foto ai giovani in fuga.

Il giorno successivo si è recato presso la stazione dei carabinieri di Campagnola Emilia per formalizzare la denuncia, consegnando anche la fotografia scattata. I militari, a seguito delle dichiarazioni testimoniali della vittima, supportate dalla fotografia, riuscivano a risalire a tutti e 6 i presunti autori del danneggiamento. Acquisiti a carico dei minorenni elementi circa la loro presunta responsabilità, gli stessi venivano denunciati alla Procura minorile del capoluogo felsineo.