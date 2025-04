Guanti e sacchetti per ripulire da rifiuti e cartacce il Parco Europa e poi tutti insieme al Parco 2 Agosto per premiare gli studenti e le studentesse dal pollice verde. Si svolgerà martedì 6 maggio, a partire dalle 15, la Festa del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un intero pomeriggio passato all’aria aperta che avrà come comune denominatore il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione degli spazi verdi.

Quest’anno, infatti, la festa del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si sdoppierà, con un primo momento dedicato alla pulizia del Parco Europa. Si tratta di un appuntamento che si inserisce all’interno delle giornate del Puli-Pedibus grazie a cui nelle scorse settimane con l’impegno di studenti, genitori e semplici cittadini si è provveduto alla pulizia da cartacce, cicche di sigarette e altri rifiuti lasciati per terra, tutti i percorsi dei quattro pedibus attualmente attivi sul territorio di San Lazzaro. Visto il grande impegno profuso e la proposta arrivata anche da parte dello stesso Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si è pensato di proseguire su questa linea con la pulizia del Parco Europa a partire dalle ore 15 del 6 maggio. A seguire (dalle 17) si terrà la Festa del CCRR al il Parco 2 Agosto con la premiazione delle studentesse e degli studenti che nel corso di quest’anno scolastico si sono distinti, nell’ambito del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e nel progetto del Pedibus, per la loro particolare sensibilità verso il rispetto dell’ambiente e per la costante presenza proprio al Pedibus.

Inoltre durante l’anno scolastico che sta per concludersi non sono mancati i momenti di confronto su temi come la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici e l’intelligenza artificiale, in particolar modo durante l’incontro che i Consiglieri delle scuole secondarie di primo grado hanno tenuto con la Giunta comunale per confrontarsi sul progetto “Storie di nuvole, la forza oltre alla leggerezza”. Inoltre, in occasione della Settimana della Legalità, gli studenti-consiglieri hanno potuto visitare la sede dell’Assemblea legislativa regionale in Viale Aldo Moro a Bologna e confrontarsi con altri due Consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (Faenza e Gragnano Trebbiense) alla presenza anche del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza e il referente regionale di Libera Emilia-Romagna.

“Con questa giornata di festa vogliamo ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze che nel corso di quest’anno hanno dato prova di avere sempre a cuore l’ambiente e il rispetto dei nostri spazi verdi – commenta l’Assessora ai servizi educativi del Comune di San Lazzaro di Savena – Gran parte delle idee e delle proposte nate all’interno del CCRR si sono concentrate, infatti, sui temi ambientali a dimostrazione proprio dell’attenzione che le nuove generazioni hanno riguardo alla salvaguardia del pianeta e alla diminuzione delle fonti inquinanti. Anche per questo siamo particolarmente contenti che anche il progetto del Pedibus vada avanti spedito, permettendo così di limitare sempre di più le emissioni di Co2 nell’aria anche a ridosso degli istituti scolastici con la rinuncia di prendere l’auto e dando così il buono esempio a tutta la nostra comunità”.