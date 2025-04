Si avvicina la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a San Felice sul Panaro. Nei giorni scorsi, il Comando provinciale di Modena ha informato con una lettera il Comune che la costruzione della nuova sede della Stazione Carabinieri di San Felice è finanziata dall’Arma dei Carabinieri con le risorse stanziate nell’ambito del Progetto “C.A.S.A. del Carabiniere” ed è stata inserita nella pianificazione 2025-2028.

Nel febbraio 2023, il Comune di San Felice ha concesso gratuitamente al Demanio dello Stato il diritto di superficie per la durata di 99 anni sull’area di circa 3.600 metri quadrati, di proprietà comunale, posta in via La Venezia, nella zona del polo scolastico, in cui sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri.

«Prosegue l’iter per la costruzione dell’edificio che garantirà ai Militari di San Felice una struttura più moderna e funzionale, una nuova sede fortemente voluta dall’attuale Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – va ricordato che la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri era uno dei punti più importanti del mio programma elettorale già del primo mandato e che ho continuato a lavorare assiduamente per arrivare a questo importante traguardo per tutta la nostra comunità».