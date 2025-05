Nella seduta dello scorso Consiglio comunale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2025–2027, un provvedimento rilevante, che assegna risorse consistenti a settori fondamentali della vita cittadina. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso voto favorevole, sostenendo una visione politica di lungo periodo orientata alla coesione sociale, alla qualità della vita e al benessere collettivo.

“Mi soffermo su quattro ambiti principali – dichiara il capogruppo Pd in Consiglio, Marco Montanari –: istruzione, politiche giovanili e sport, mobilità e verde urbano. In ciascuno di questi settori sono previsti interventi concreti, pensati per migliorare la quotidianità di tante persone.”

Sul fronte dell’istruzione e del diritto allo studio, sono stati stanziati circa 1,9 milioni di euro per una serie di interventi: tra i principali, il completamento dei lavori presso il Nido Parco e il Polo Sant’Agostino. Sono inoltre previste risorse per i servizi dedicati all’inclusione scolastica, in particolare per i CRE (centri estivi per bambini residenti), i GET (gruppi educativi territoriali) e i PEA (servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità).

Per quanto riguarda politiche giovanili, sport e tempo libero, sono stati allocati 590 mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, la promozione di attività ricreative e l’acquisto degli arredi per la nuova sede della Paggeria.

In ambito di mobilità e sicurezza stradale, la variazione prevede 430 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria, sia automobilistica che pedonale, per migliorare le condizioni di circolazione e la sicurezza dei cittadini.

Infine, 56 mila euro sono destinati a un intervento di riqualificazione su un parco urbano di particolare rilevanza, nell’ottica di valorizzare il patrimonio verde della città.

“Scuola, sport, mobilità, verde. C’è un filo conduttore che lega questi interventi – prosegue Montanari – ed è la capacità di visione di chi immagina una città più equa e vivibile e lavora per costruirla giorno dopo giorno. Un filo che si traduce in effetti concreti sulla vita delle persone.”

Sottolinea il capogruppo Pd: “Immaginiamo una città in cui bambini, giovani e famiglie possano contare su servizi scolastici accessibili, attività educative e sportive diffuse, spazi sicuri per muoversi e incontrarsi, aree verdi curate e accoglienti. Un contesto urbano capace di offrire opportunità a tutti, anche a chi vive situazioni di fragilità, grazie a una rete di servizi pubblici che risponde concretamente ai bisogni e promuove inclusione e partecipazione. Non parliamo di visioni astratte, ma di obiettivi concreti, già in parte realizzati e oggi rafforzati da questa variazione di bilancio. Il futuro non si può prevedere, ma si può costruire: possiamo creare le condizioni per ridurre il disagio, prevenire situazioni critiche e offrire percorsi di crescita.”

“Abbiamo sostenuto questa variazione di bilancio perché rispecchia la nostra idea di città più giusta, inclusiva e vivibile. Il voto contrario dell’opposizione, invece, sembra riflettere altre priorità. O, forse, l’assenza di una visione complessiva per il futuro di Sassuolo”.