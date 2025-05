Termina domani, domenica 4 maggio, la decima edizione Ennesimo Film Festival, e lo fa in grande, con una giornata ricca di esperienze uniche, tra cui l’incontro tra cinema e spazio. Già, perché alle 17, al BLA, si terrà un seminario dal titolo “I mestieri del Cinema: Discovering, immagini e scienza”, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Una partnership esclusiva sul panorama nazionale e riproposta, per il secondo anno di fila, a Fiorano; ad essere ospite del Festival sarà Maria Virelli, Responsabile di Missione del Sistema di Satelliti COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana, protagonista di un talk capace di intrecciare spazio ed immagini. Non solo. Alle 21, il Teatro Astoria ospiterà il secondo momento clou della giornata: la cerimonia di premiazione. In questa occasione, saranno premiati i cortometraggi delle diverse selezioni: dalla Ufficiale ai Caesar, passando per Visioni Sarde, Fuorifuoco, Città di Fiorano e tanti altri.

Nel corso della domenica spazio anche ad altri eventi: Odissea Virtuale, la VR experience che permette di esplorare il mondo delle immagini da una nuova prospettiva tridimensionale, sarà riproposta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 al BLA. Spazio anche a Piazza Ciro Menotti con il Gonfialone, che accoglierà i bambini con cortometraggi magici. Due le proiezioni fuori concorso al BLA: alle 10 “Worldwide” e alle 15 “Dalla Via Emilia al West”. Per i più piccoli, dalle 15.30 alle 18.30, la Ludoteca Barone Rosso sarà il luogo del laboratorio creativo i “Primi Passi”, pensato per introdurre i bambini nel mondo del cinema. Infine, prima della cerimonia di premiazione, alle 20.30 in Piazza Ciro Menotti sarà proiettato il Video Mapping per celebrare i dieci anni di Ennesimo Film Festival.