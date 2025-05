Finisce in parità la sfida della 37^ giornata tra Cremonese e Sassuolo, ma al termine dei 90 minuti più 5 di recupero è comunque il club neroverde a poter festeggiare: grazie ai risultati maturati su altri campi (sconfitta del Pisa e dello Spezia), la formazione emiliana può brindare con un turno d’anticipo alla vittoria matematica del campionato di Serie B 2024/25 e al ritorno immediato in Serie A.

Sul campo dello Zini, però, non è stata una passeggiata. La Cremonese, ancora in piena corsa per un piazzamento playoff, ha messo in difficoltà la capolista con una prestazione generosa e intensa, sfiorando il successo fino all’ultimo respiro.

Dopo un avvio combattuto, è stato il Sassuolo a rompere l’equilibrio con un gol spettacolare di Armand Laurienté al 31’: un destro potente e preciso dai 25 metri che punisce un clamoroso errore del portiere grigiorosso.

La reazione della Cremonese, però, è arrivata immediata. Passano pochi minuti e al 38’ Tommaso Barbieri ristabilisce la parità con una conclusione chirurgica dalla destra dell’area: palla sotto la traversa e 1-1 dopo un tunnel all’avversario.

Nella ripresa le squadre non si risparmiano, ma la precisione sotto porta manca da entrambe le parti. La Cremonese ci prova con Bonazzoli, Valoti e De Luca, mentre il Sassuolo sfiora il colpo grosso con Laurienté e Berardi, ma senza successo. Nei minuti finali sale in cattedra il portiere Satalino, decisivo su un destro insidioso di Paulo Azzi al 95’.

Il match si chiude con qualche tensione – ammoniti Antov e Pickel nei minuti di recupero – e con i tifosi del Sassuolo già pronti a celebrare un nuovo traguardo dei ragazzi di Fabio Grosso.

Grazie al gol numero 18 di Armand Laurienté in questa stagione oltre a condurre la classifica dei cannonieri regala un nuovo record ai neroverdi.

Il Sassuolo ha raggiunto quota 78 gol segnati in campionato, confermandosi come il miglior attacco di sempre in serie B da quando la categoria è tornata a 20 squadre e considerando che mancano ancora due partite, staremo a vedere.

Claudio Corrado