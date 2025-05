Al termine del match tra Cremonese e Sassuolo, conclusosi con il punteggio di 1-1, Mister Fabio Grosso ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra e per il cammino complessivo nel campionato. Un pareggio che ha rispecchiato l’equilibrio visto in campo e che, secondo l’allenatore, premia l’impegno e la mentalità dei suoi giocatori.

“È stata una partita equilibrata, tra due squadre che volevano superarsi”, ha dichiarato Grosso. “Non ci siamo riusciti, ma penso che sia stato un risultato giusto e meritato per entrambi”. Parole che confermano il rispetto per l’avversario e la consapevolezza di aver disputato un match intenso e combattuto.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza dei traguardi raggiunti: “Siamo contentissimi, abbiamo aggiunto due tasselli oggi, uno dal divano e uno in mezzo al campo. Abbiamo raggiunto il record di gol e siamo felici di esserci riusciti”. Un entusiasmo che riflette il clima positivo all’interno dello spogliatoio e il lavoro svolto durante l’intera stagione.

Non è mancato un passaggio sul primo posto conquistato in classifica: “Abbiamo concluso il campionato in testa, che era un’altra cosa che avevamo tanto voluto fare e ci siamo riusciti”. Parole che danno valore al percorso della squadra e alla determinazione con cui ha affrontato ogni impegno.

Infine, Grosso ha voluto rendere omaggio al gruppo: “Complimenti a questo gruppo straordinario che sta facendo qualcosa di importante. Nonostante abbia raggiunto la meta già da diverso tempo, continua a giocare con presenza e serietà, che è una cosa molto positiva”.