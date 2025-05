La presenza sospetta di una persona a bordo di un’auto scura, nei pressi di un parcheggio vicino a un bar di Castellarano, è stata notata da alcuni cittadini che, insospettiti, hanno segnalato l’accaduto, fornendo anche il modello e la targa del veicolo, alla caserma dei Carabinieri. I militari locali, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo di Castelnovo Monti, hanno avviato mirati servizi di controllo per verificare i fatti segnalati.

I riscontri a tale attività sono giunti nel primo pomeriggio del 6 maggio, quando i carabinieri notavano nel parcheggio l’auto, che per modello e targa corrispondeva a quella segnalata, con a bordo un uomo. I successivi controlli hanno poi portato a rinvenire in disponibilità del conducente 15 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio unitamente alla somma di 1.000 euro in contanti, tutto sequestrato inquanto ritenuto pertinente l’illecita e presunta attività di compravendita di stupefacenti.

L’origine dei fatti intorno alle 14.00 del 6 maggio, quando i militari decidevano di raggiungere il veicolo, identificando il conducente in un cittadino albanese 33enne in Italia senza fissa dimora. Le circostanze, sebbene il diretto interessato riferisse di non possedere nulla di illecito, inducevano gli operanti ad approfondire i controlli culminati con una perquisizione veicolare. In uno scomparto ricavato sotto il porta oggetti tra i due sedili rinvenivano un sacchetto di stoffa con all’interno 7 dosi termosaldate per un peso complessivo di oltre 6 grammi di cocaina e un ulteriore piccolo sacchetto contenente 8 involucri di cocaina termosaldati del peso complessivo di circa 4 grammi. In disponibilità dell’uomo militari rinvenivano invece 1.000 euro in contanti ritenuti, seppur in via presuntiva, provento dell’illecita attività di compravendita di stupefacenti alla luce dello stato di nullatenenza dell’interessato.

Acquisti elementi di presunta responsabilità a carico dell’uomo, lo stesso veniva condotto in caserma ed arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.