Attivatori di Comunità, bando per giovani e volontariato

Fondazione di Modena e CSV Terre Estensi – in collaborazione con il Forum Terzo Settore di Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – lanciano il nuovo bando Attivatori di Comunità, un’iniziativa rivolta ai giovani e al mondo del non profit per sostenere percorsi di partecipazione, impegno civico e coesione sociale.

Il bando nasce in risposta al calo della partecipazione giovanile al volontariato organizzato e alla necessità di rafforzare la cultura del dono, promuovere percorsi di miglioramento organizzativo degli enti non profit e la costruzione di reti generative di benessere per la comunità.

Con una dotazione complessiva pari a 35.000 euro, l’iniziativa si rivolge a organizzazioni non profit formalmente costituite e governate da Under35 o a gruppi informali composti per oltre la metà da giovani tra i 18 e i 35 anni. I progetti potranno ottenere un contributo massimo di 7.000 euro ciascuno e dovranno essere avviati dopo la comunicazione degli esiti del bando e conclusi entro 12 mesi.

Tra gli obiettivi principali: promuovere il protagonismo giovanile, sostenere servizi a vocazione sociale ideati e gestiti da giovani, favorire la nascita di nuove organizzazioni giovanili e innescare dinamiche di ricambio generazionale negli ETS già attivi.

“Con questo bando vogliamo valorizzare le energie dei giovani come motore di partecipazione e coesione sociale. Sostenere le nuove forme di attivazione civica significa investire nel futuro, promuovendo responsabilità, creatività e inclusione. È un’opportunità per le ragazze e i ragazzi che vorranno mettersi in gioco, ma anche per il mondo del volontariato, per rinnovarsi e aprirsi a nuovi linguaggi e opportunità”, ha dichiarato Matteo Tiezzi, Presidente della Fondazione di Modena.

“L’interlocuzione con l’universo giovanile è da sempre una delle azioni prioritarie del Csv – ha invece sottolineato Alberto Caldana, presidente del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi – Con questo bando sarà possibile sostenere concretamente le idee e i progetti dei giovani, di cui la comunità ha bisogno per crescere e rinnovarsi in modo responsabile, attento e coeso”.

Saranno ammessi progetti che rispondano alle sfide individuate nei documenti programmatici della Fondazione, con particolare attenzione ai servizi alla persona, alla cultura, alla sostenibilità ambientale. La valutazione terrà conto della coerenza con gli indirizzi strategici, della qualità progettuale, dell’efficacia e della potenziale ricaduta sul territorio e del grado di innovazione.

Per i gruppi informali che dovessero risultare vincitori del bando e fossero interessati a costituirsi in ETS, è previsto un accompagnamento personalizzato da parte del CSV Terre Estensi e la possibilità di ricevere un contributo aggiuntivo fino a 400 euro per la costituzione formale in Ente di Terzo Settore. Tutti i soggetti beneficiari potranno inoltre accedere a un percorso formativo sul crowdfunding, finalizzato allo sviluppo di competenze digitali e strategie di sostenibilità economica.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 13 di giovedì 31 luglio 2025, tramite la piattaforma ROL disponibile sul sito della Fondazione di Modena.

Per informazioni e assistenza sul nuovo bando, pubblicato sul sito di Fondazione di Modena e del CSV Terre Estensi, è possibile contattare gli uffici della Fondazione di Modena (059 6139621) mail: attivatoridicomunità@fondazionedimodena.it o del CSV Terre Estensi 059/212003 – info@csvterrestensi.it