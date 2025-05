A Maranello prosegue “Lib(e)ri di scrivere – Storie e narrazioni in biblioteca”, ciclo di incontri di presentazioni di libri. Sabato 10 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Mabic è in programma l’incontro con Mariangela Campobasso che presenterà il suo libro “Fiamme d‘anima” (Bonomo Editore). Già autrice della raccolta di poesie “L’alba nella notte”, Mariangela Campobasso nasce a Napoli, dove si laurea in lettere, mentre sarà la città di Parma ad essere scelta come sede del percorso di specializzazione.

Sarà proprio l’Emilia, terra d’adozione, che vedrà gli esordi del suo percorso lavorativo da docente di italiano e storia che, a tutt’oggi, svolge presso l’IlS Ferrari di Maranello. La passione per la scrittura, ed in particolar modo per la poesia, caratterizza la sua produzione degli ultimi anni. “Fiamme d’anima” è un testo ricco e colmo di emozioni forti e coinvolgenti, che trasportano il lettore nella dimensione ‘altra’, quella dell’anima appunto, per poterne esplorare ogni aspetto, con tutta la carica emozionale che riesce a caratterizzarla.