Nell’ambito della rassegna “Fai la cosa giusta”, inserito nel progetto “Semi di Legalità”, venerdì 9 maggio alle ore 20:30, presso la sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca comunale Lea Garofalo di Castelfranco Emilia, sarà ospitato un incontro di grande valore civile e sociale: la presentazione del libro “INFERI. La storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta”, scritto da Antonino de Masi e Pietro Comito, edito da Compagnia Editoriale Aliberti. Sarà così recuperato l’incontro dopo il rinvio dello scorso 14 marzo, anche grazie al prezioso supporto di CNA, partner dell’incontro.

Quella di de Masi è un’opera intensa e toccante, che ripercorre la drammatica vicenda di chi ha avuto il coraggio di opporsi alla ‘ndrangheta, mettendo a rischio la propria vita per la legalità e la giustizia. Durante la serata, Antonino de Masi dialogherà con il giornalista Pierluigi Senatore, offrendo una preziosa occasione di approfondimento sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e dell’impegno civile.

«L’evento rappresenta un’importante opportunità per la cittadinanza di ascoltare una testimonianza autentica e riflettere sul valore della legalità come fondamento di una società equa e sicura. L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire a diffondere una cultura di giustizia e responsabilità: a Castelfranco Emilia sono tante le iniziative a favore della legalità. Quest’anno, peraltro, riproporremo il Viaggio della Legalità: con il fondo degli amministratori sotto tiro, in cui rientro per quattro minacce e una vandalizzazione di auto nel mio primo mandato, costruiamo opportunità, coinvolgendo alcune classi dell’istituto Spallanzani». Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo e-mail cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it.