Grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 2:00, a Scandiano in via Brolo di Sotto, all’altezza del distributore di carburanti. Un’autovettura con a bordo tre uomini è uscita di strada e, dopo diversi urti compresa l’insegna del distributore, ha finito la sua corsa fuori dalla sede stradale. Uno dei feriti è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio avendo riportato gravi conseguenze nel violento impatto, meno gravi le ferite per gli altri due. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco e Carabinieri.