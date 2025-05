Alcuni pedoni, compreso un bambino di due anni, sono rimasti feriti ieri intorno all18:30, in un incidente stradale avvenuto in viale dei Mille a Reggio. Si sarebbe trattato di un scontro tra due automezzi, un furgone ed un’autovettura. Dopo l’impatto il furgone avrebbe travolto due ciclisti ed il bambino, finendo la sua corsa contro un’altra autovettura. I soccorsi hanno provveduto a trasportato delle persone coinvolte al Santa Maria di Reggio: feriti anche i conducenti dei primi due mezzi, ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto i sanitari inviati dal 118, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e quella locale.