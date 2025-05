«È positivo che nella bozza del decreto legge “infrastrutture” siano contenute le norme che chiediamo da tempo al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul Tavolo delle regole, per risolvere le spinose questioni riguardanti i tempi di attesa al carico e scarico e il rispetto dei termini di pagamento per i servizi svolti». Questo il commento del Presidente di Confartigianato Trasporti e Presidente Trasporti Lapam Confartigianato Amedeo Genedani, dopo aver visionato la bozza dello schema di decreto-legge infrastrutture approvato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che adesso dovrà essere emanato dal Consiglio dei Ministri.

«Ci auguriamo – continua Genedani – che il Governo emani velocemente il provvedimento ufficiale per dare risposte concrete alla categoria, come promesso nel corso degli ultimi incontri ministeriali. Nella vertenza in atto, nonostante le difficoltà, abbiamo sempre auspicato che, attraverso il dialogo, il Ministero dei Trasporti affrontasse le criticità che soffrono migliaia di imprese di autotrasporto».