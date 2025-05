È stata ufficialmente inaugurata ieri, domenica 11 maggio, la nuova ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. Il nuovo tratto collega la pista ciclabile già esistente di Montale alla rotatoria di Colombaro, situata all’intersezione tra via Nuova Estense, via Sant’Antonio e via Castelnuovo. Si tratta di un intervento realizzato a carico di un soggetto privato nell’ambito degli obblighi previsti da un Piano Urbanistico Attuativo, e rappresenta un’importante ricucitura di percorsi ciclopedonali intercomunali. Per celebrare l’apertura, è stata organizzata una biciclettata che ha percorso il nuovo tratto di pista e che al ritorno ha fatto tappa alla Pieve di Colombaro, dove è stato possibile condividere con i partecipanti un aggiornamento sul prossimo intervento di restauro della Canonica, reso possibile grazie a un finanziamento di 1 milione di euro da parte del Ministero del Turismo.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “È stata una giornata positiva per Colombaro, per Formigine e per la mobilità sostenibile. Dopo gli interventi su via Giardini, via Mazzini e via Palazzi, e in attesa di quelli previsti su via Stazione e via Copernico, completiamo oggi un nuovo tassello a favore della sicurezza stradale. Questa ciclabile, lunga meno di un chilometro, consente ora di muoversi da Colombaro a Montale in sede protetta, senza interruzioni. Un miglioramento significativo, che incoraggia l’uso della bicicletta non solo per motivi ambientali e legati alla qualità dell’aria, ma anche per una maggiore sicurezza di tutti. Ringrazio il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, e parte della sua giunta per aver partecipato all’iniziativa”.

A margine della giornata, è stato inoltre presentato il progetto di restauro della Canonica della Pieve: “In queste settimane – ha proseguito Parenti – sono in corso le verifiche preliminari e gli approfondimenti tecnici. Il cantiere vero e proprio partirà nella parte finale dell’anno e restituirà alla comunità parrocchiale uno spazio importante. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 1,5 milioni di euro, di cui 500mila cofinanziati con risorse del Comune di Formigine. Il complesso è nelle disponibilità del Comune di Formigine in forza di un contratto di diritto di superficie sottoscritto con il Comune di Modena, della durata di 50 anni a partire dal 2018. Una volta riqualificata, la Canonica potrà essere utilizzata come Sala Civica per la frazione e diventare anche luogo di ospitalità per i viandanti che percorrono la via Romea Germanica Imperiale, cammino religioso che attraversa anche Colombaro. Un ringraziamento particolare va a Pietro Ghinelli, a Don Gabriele Semprebon, alla parrocchia e a tutta la frazione per l’impegno con cui ogni giorno contribuiscono a tenere vivo il senso di comunità a Colombaro”.