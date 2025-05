Giovedì 15 maggio ore 21 Laura Formenti andrà in scena al Teatro Dehon di Bologna con il suo ultimo spettacolo di stand up comedy “Io mortah“, prodotto da Altra Scena.

Ci sono nature morte, mani morte, binari morti.

Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite.

Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura.

Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: “l’italiano è morto”. E poi ci sono spettacoli vivi che sarebbero morti senza il pubblico ed è un peccato non vederli dal vivo finché si è vivi…perché si ride molto. Moltissimo. Da morireh

Style del Corriere ha definito la sua comicità “un mix di battute intelligenti e allo stesso tempo divertenti”. Come tutte le brave bambine debutta a quattro anni nel presepe scolastico con un ruolo perfetto, che fa ridere ma anche riflettere: il muschio. È un successo. Si monta la testa e vorrebbe già fare video su TikTok ma non è ancora stato inventato. Lavora come comica per Colorado, Stand up, Natural Born Comedian, Domenica 5, Le Iene. Nel 2021 esplode sul web e in tv con la performance di Italia’s got Talent “Io se fossi un uomo” che le vale la finale e milioni di visualizzazioni su tutti i social del globo terraqueo. Ma decide comunque di restare una donna. Nel 2023 si sente finalmente una diva intellettuale e lancia il podcast autoprodotto che nel primo mese arriva fino alla decima posizione Spotify e nel 2024 viene nominato ai “Diversity Media Award” ed è secondo classificato a nella categoria Indie Intrattenimento. Segnalato da newsletter di settore ma anche da Elle e Il Foglio tra i podcast più interessanti della stagione. Dal 2023 è testimonial delle campagne italiane italiana di Medici del Mondo e nel 2024 esce il suo primo special per Comedy Central. È stata nominata ai Factanza Awards come creator web satirica che fa “ridere ma anche riflettere”. Miss Italia sarà per il prossimo anno.

Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it