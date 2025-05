Il Comune di Reggio Emilia ha emesso un’ordinanza per la chiusura del Parco della Resistenza e del relativo tratto di ciclabile che lo attraversa, da domani, martedì 13 maggio a sabato 17 maggio compreso. Il provvedimento di interdizione al pubblico è stato emesso per consentire le attività di bonifica del parco a seguito del ritrovamento di alcuni frammenti residuali causati dall’incendio alla ditta Inalca. Si tratta di piccole quantità individuate in punti precisi grazie a uno specifico sopralluogo effettuato dal Comune assieme ai tecnici di Arpae e Ausl. Per consentire alla ditta incaricata da Inalca un ulteriore intervento di bonifica l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di interdizione che proibisce l’uso del parco fino a sabato.