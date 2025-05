Kerakoll S.p.A. (“Kerakoll”), Società Benefit certificata B Corp e attiva a livello internazionale nel settore dell’edilizia, e Steda Holding B.V. (“il Venditore”) annunciano il perfezionamento di una partnership strategica, che prevede l’acquisizione da parte di Kerakoll del 60% del capitale sociale di Caltra Nederland B.V. (“Caltra”), azienda controllata dal Venditore.

Caltra Nederland B.V. è un’azienda olandese specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione dei cosiddetti Supplementary Cementitious Materials, SCMs e Low-Carbon Clinker.

Fondata nel 1984 da Ludo van Nes, l’azienda è passata sotto la guida della figlia Daniëlle e del figlio Stephan nel 2013. Caltra gestisce attualmente 3 impianti produttivi, con un quarto impianto in fase di realizzazione sempre nei Paesi Bassi, la cui attivazione è prevista entro il terzo trimestre del 2025.

L’operazione – formalizzata lo scorso 16 maggio – è finalizzata ad unire competenze e risorse per sviluppare leganti alternativi a basse emissioni di carbonio, cogliendo le opportunità offerte dalla trasformazione del settore cementizio impegnato nella riduzione degli impatti ambientali e dalle implicazioni per il settore dei premiscelati.

La decarbonizzazione dell’edilizia – con il comparto del cemento responsabile di circa il 7% delle emissioni totali di gas a effetto serra – è una delle sfide future più importanti per raggiungere l’obiettivo zero emissioni. L’impiego di additivi, di materiali alternativi e di soluzioni da economia circolare sono alcune delle soluzioni più promettenti per riconvertire i modelli di business dell’industry.

Daniëlle M. Hemmink-van Nes e Stephan P. van Nes manterranno una quota del 40% in Caltra e continueranno a guidare operativamente l’azienda, garantendo continuità e stabilità per i collaboratori, i fornitori e i clienti attuali, oltre che per tutti gli altri stakeholder rilevanti. Inoltre, avranno un ruolo centrale nella pianificazione e nella realizzazione degli ambiziosi progetti volti a introdurre sul mercato soluzioni sempre più innovative.

“L’acquisizione di una quota di maggioranza in Caltra segna un ulteriore passo nel percorso di innovazione e sostenibilità di Kerakoll” ha dichiarato Fabio Sghedoni, Vice Presidente di Kerakoll Group. “Gli attuali trend dei mercati ci spingono a pensare in modo più ampio e fuori dagli schemi, ad agire con proattività e ad abbracciare il cambiamento: è esattamente il modo in cui Kerakoll opera fin dalla sua fondazione. Sono veramente felice di accogliere nel Gruppo Kerakoll Daniëlle, Stephan e tutte le persone di Caltra, con cui condividiamo gli stessi valori, la stessa passione e lo stesso impegno verso l’innovazione sostenibile. Credo fermamente che insieme potremo portare sul mercato soluzioni davvero rivoluzionarie per il nostro settore”.

“Con questa operazione strategica – ha commentato Marco Zini, Group CEO di Kerakoll – il nostro Gruppo si assicura un importante presidio internazionale, nel cuore dell’Europa, in termini di know-how su componenti che saranno cruciali per lo sviluppo di cementi alternativi, quali sono gli SCMs e i Low-Carbon Clinker. L’accesso diretto alle migliori fonti di approvvigionamento di queste materie prime strategiche sarà, infatti, sempre più un fattore critico di successo per il futuro sostenibile del mondo dell’edilizia e delle costruzioni”.

Nell’operazione, Kerakoll è stata assistita da BonelliErede e da deBreij in qualità di Advisor Legali, da KPMG per gli aspetti finanziari e fiscali e da TAUW per gli aspetti relativi ad ambiente e ESG. Il Venditore è stato assistito da Marktlink in qualità di Financial & Legal Advisor.