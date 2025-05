Dal 6 al 23 maggio la provincia di Reggio Emilia ospita il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con un calendario ricco di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Un’occasione per parlare di sostenibilità, comunità e futuro, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto pensati per valorizzare le tante esperienze del territorio che stanno contribuendo a costruire uno sviluppo più equo e sostenibile.

Nell’occasione, Correggio, grazie anche all’aiuto di diversi enti e realtà del territorio come Ovile, propone un evento in linea con le finalità del Festival nato dalla collaborazione con l’Università di Modena e Reggio. Martedì 20 maggio, con ritrovo alle ore 18 nel parcheggio dell’oasi di Budrio in via Imbreto, si terrà “Sostenibilità locale ed educazione all’ambiente: l’oasi di Budrio e la sua biodiversità locale”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica, e nell’ambito del progetto HERP-ER, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dott.ssa Eleonora Clò, Dott. Lorenzo Braga, Dott. Matteo Dal Zotto e pone al centro il Goal 15: Vita sulla Terra, esplorando e valorizzando la biodiversità locale dell’oasi di Budrio per sensibilizzare sull’importanza della conservazione degli ecosistemi e della flora e fauna locali in concomitanza con la fine dei lavori di riqualificazione dell’oasi ormai alle porte. È prevista una passeggiata e si richiede quindi un abbigliamento comodo (pantaloni lunghi).