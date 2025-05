Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione della nuova Desmo450 MX, la prima Ducati da cross della storia. All’indomani del secondo podio mondiale conquistato da Jeremy Seewer nel Gran Premio di Francia, la prima Desmo450 MX è scesa dalla linea di produzione. La celebrazione dell’evento ha visto la presenza di Tony Cairoli, che ha contribuito con la sua inestimabile esperienza allo sviluppo della moto, e di Alessandro Lupino, il pilota che con lei, al debutto, ha conquistato la prima vittoria e il titolo nazionale.

Sviluppata e testata nelle corse per essere potente, leggera e affidabile, la Desmo450 MX è capace di amplificare le doti di guida del suo pilota, professionista o amatore che sia, offrendogli quella confidenza che gli permette di spostare in avanti i propri limiti. Una moto che grazie all’erogazione del suo motore a distribuzione Desmodromica, alla ciclistica e all’innovativa elettronica, è capace di offrire performance elevate con un ridotto impegno fisico.

La Desmo450 MX è il primo modello di una gamma completa di moto da fuoristrada specialistico, pensata per far entrare la Casa di Borgo Panigale in nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti.

“Ci siamo guardati intorno, cercando le unicità importanti della nostra cultura aziendale e trovando quella che credo caratterizzi Ducati come forse nessun’altra azienda: la vicinanza fra il mondo delle corse e quello delle moto di serie”, afferma l’Amministratore Delegato Claudio Domenicali. “E scoprendo, al contempo, di avere al nostro interno una risorsa incredibile sotto forma di tanti appassionati di fuoristrada nei vari dipartimenti. Tutto questo ci ha permesso di presentare la Desmo450 MX: una moto facile e performante, per amatori e professionisti allo stesso modo.”

Il monocilindrico Ducati da 449,6 cm3 con distribuzione Desmodromica rappresenta un unicum nel panorama del fuoristrada specialistico, offrendo la possibilità di sfruttare maggiormente ogni rapporto, in partenza e fra le curve, grazie ad un’erogazione particolarmente favorevole, che unisce coppia ai bassi e medi regimi a un allungo da riferimento. Il leggero telaio in alluminio è stato disegnato in modo da avere il minor numero possibile di saldature, a tutto vantaggio della solidità, della leggerezza e rigidezza della struttura.

La Desmo450 MX rappresenta una novità nel segmento anche per l’elettronica: è la prima moto da cross al mondo equipaggiata con un Traction Control in grado di definire con precisione l’effettivo slittamento della ruota posteriore, e di identificare le fasi di guida in cui non deve entrare in funzione per non limitare le prestazioni della moto.

Il catalogo Ducati Performance è ricco di proposte per avvicinare la Desmo450 MX alla moto guidata nel Mondiale MXGP da Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini. Le parti speciali offerte comprendono pezzi Factory ricavati dal pieno come mozzi ruota, piastre di sterzo, ma anche scarico completo, silenziatore slip-on Akrapovič in titanio e pinze freno Brembo Racing. La lista degli accessori disponibili verrà progressivamente ampliata.

Per completare il look Factory, infine, il catalogo Ducati Performance offre una collezione tecnica completa realizzata in collaborazione con Drudi Performance. L’offerta si compone di un completo maglia/pantalone/guanti/stivali Alpinestars, casco Arai, gilet antivento, softshell e giacchetto antipioggia.

La Desmo450 MX arriverà presso le concessionarie europee selezionate a partire da giugno 2025. La distribuzione si estenderà verso il Nord America a luglio, e a seguire nel resto del mondo.