Successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027, approvato lo scorso 21 gennaio, la giunta comunale ha proposto di rimodulare alcuni progetti in ragione di nuove tempistiche ed esigenze di realizzazione e ha quindi effettuato una Variazione di Bilancio, utile anche a recepire la ridefinizione dei contributi di scopo stanziati da enti regionali, ministeriali e dalla Comunità europea nonché a potenziare le risorse dedicate ad edilizia scolastica e politiche prioritarie con particolare attenzione al tema della manutenzione. Il documento è stato approvato con 22 voti favorevoli e 5 contrari.

Per la parte relativa agli investimenti, è stata effettuata una ricognizione relativa alle opere già in corso, in particolare cofinanziate con fondi Pnrr, per le quali sono emerse esigenze di integrazione principalmente per le quote di cofinanziamento sui cantieri di edilizia scolastica, che vengono così integrate con oltre un milione di euro così suddivisi: nido Peter Pan riqualificazione e messa in sicurezza per 80mila euro; Polo per l’infanzia nido Rivieri/Claudel riqualificazione e messa in sicurezza per 25mila euro; scuola Dall’Aglio nuova mensa e area cortiliva per 180mila euro; scuola Marconi realizzazione nuova mensa per 100mila euro; scuola Boiardo di Bagno realizzazione di una nuova mensa per 70mila euro; scuola Don Milani, sistemazione della copertura per perdite per 250mila; scuola di Ghiarda ampliamento aule e bagni per 350mila euro.

Per la parte corrente, si è provveduto a incassare la somma di circa 785mila euro derivante dalla risoluzione del contratto con Intercenter per la gestione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme da codice della strada. Tale entrata, non prevista a bilancio, è stata utilizzata per incrementare politiche prioritarie dell’ente in particolare in tema di manutenzione verde (per 280mila euro), analisi in tema di risparmio energetico, interventi centro storico e consulte, noleggio foto trappole, analisi dei piani mobilità e per il progetto Placemaking. E’ stato inoltre applicato l’avanzo sul 2024, appositamente accantonato e pari a circa 300mila euro, a sostegno della convenzione per la gestione degli alloggi Erp.

Entro luglio si provvederà alla verifica degli aspetti che influenzano gli equilibri di bilancio, come previsto dalla normativa e pertanto in questa variazione non viene utilizzato avanzo disponibile del 2024.