Con l’arrivo della bella stagione, l’Amministrazione comunale di Formigine dà il via a una nuova serie di interventi di asfaltatura, con un investimento complessivo di circa 500mila euro destinati a migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria.

I lavori interesseranno diverse strade, distribuite tra le frazioni e il capoluogo. Di seguito una sintesi dei principali interventi programmati. A Magreta, è previsto il rifacimento del manto stradale in via Colombo, nel tratto compreso tra via Po e via Mazzacavallo. Per limitare al massimo i disagi alla circolazione, in particolare in prossimità delle scuole, l’intervento sarà avviato al termine dell’anno scolastico. Sempre a Magreta è in programma anche il rifacimento dei marciapiedi di via Don Orione, che prenderà il via nelle prossime settimane.

A Formigine saranno destinati oltre 100mila euro all’asfaltatura di alcuni tratti strategici: via Sant’Onofrio nella zona della porcilaia, via Lazio – bypass Brodolini e la rotonda di via Mazzini. Un ulteriore intervento, per un valore superiore ai 130mila euro, riguarderà il rifacimento della rampa di uscita della tangenziale Ponte Fossa, nel tratto fino alla rotonda di imbocco della tangenziale sud. Considerata la rilevanza del traffico in quest’area, i lavori saranno programmati in estate, in concomitanza con la riduzione della circolazione, così da limitare il più possibile i disagi.

Infine, è previsto un intervento di manutenzione stradale anche in via Prampolini.

Afferma l’Assessore alla manutenzione di territorio e frazioni Andrea Corradini. “Diamo il via a un importante piano di asfaltatura con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale e una migliore fruibilità per tutti gli utenti della strada, investendo con attenzione e programmazione su un patrimonio che è di tutta la comunità. Come sempre, si parte dalle situazioni considerate più urgenti e critiche, per intervenire dove il bisogno è maggiore e più sentito dalla cittadinanza”.