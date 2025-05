Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per la cura del territorio e delle aree verdi pubbliche. È iniziato questa mattina un importante intervento di manutenzione delle aree gioco e degli arredi nei parchi e nelle scuole di Campogalliano, anche in vista delle imminenti feste di fine anno scolastico ed educativo.

I primi lavori hanno interessato la scuola d’infanzia Sergio Neri e il nido Flauto Magico e proseguiranno presso la scuola Cattani, ai Giardini pubblici e al parco di via Gandhi. A seguire, la manutenzione si sposterà alla scuola San Giovanni Bosco, al parco delle Montagnole, di via Aldo Moro, di via IX Gennaio e di Panzano.

L’intervento dovrebbe durare, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, tre settimane e concludersi entro metà giugno.