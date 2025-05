La contrada Monticelli, storica Associazione degli sbandieratori di Quattro Castella (RE) organizza nelle giornate di venerdì 30 maggio, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, il campionato degli sbandieratori Under 18.

La parata si terrà nel comune di Quattro Castella (RE) alternando le sedi delle gare tra Piazza Il Cantone, Piazza Dante e Montecavolo.

L’evento è organizzato dalla Contrada Monticelli di Quattro Castella, dalla LIS (Lega Italiana Sbandieratori), in collaborazione con il Comune di Quattro Castella e ospiterà 21 squadre provenienti da tutta Italia.

Di seguito il ricco programma:

Venerdì 30 Maggio Piazza Dante – Quattro Castella

Ore 17:30 Singolo Tradizionale U12

Ore 20:30 Cerimonia di apertura

Ore 21:30 Singolo tradizionale U15- U18

Sabato 31 Maggio a Piazza Il Cantone – Montecavolo

Ore 9:30 coppia tradizionale

Ore 15: 00 Piccola Squadra

Alla sera FESTA IN PIAZZA – a Piazza Dante

Domenica 1 Giugno – Piazza Dante

Ore 9:30 Grande Squadra

Ore 15:00 Assolo Musici

Ore 18:00 Cerimonia di chiusura e premiazioni

La Contrada di Monticelli nasce nel 1987 dapprima come gruppo di figuranti, al quale si aggiunge, nel 1991, il gruppo Musici e Sbandieratori. Dal 1997 aderisce alla Lega Italiana Sbandieratori (LIS) partecipando alla Parata Nazionale della Bandiera dove ottiene, tra altre vittorie e riconoscimenti in ambito nazionale, il titolo di “Migliore Compagnia” in cinque occasioni (1999, 2001, 2010, 2011 e 2012) riuscendo per due anni consecutivi a conquistare la medaglia d’oro in tutte le categorie di sbandieratori

“Siamo molto felici di ospitare nel Paese questa parata che vedrà protagonisti giovanissimi atleti under 18 – spiega Marco Balderi, Presidente della Associazione Sbandieratori e Musici Contrada Monticelli – “ci saranno diverse gare ma lo spirito di inclusione e rispetto e la voglia di divertire il pubblico con le nostre esibizioni saranno come sempre i valori fondanti della manifestazione”