Poco dopo le 3:30 di oggi, è scattato l’allarme presso un negozio di frutta e verdura situato in via Cecati. A seguito della segnalazione ricevuta da un istituto di vigilanza privato, sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia. I militari hanno eseguito un sopralluogo accurato e accertato che ignoti si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale forzando una porta laterale.

Una volta dentro, i malviventi hanno asportato il fondo cassa contenuto nel registratore, ammontante ad alcune centinaia di euro, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri. Sono in corso verifiche per accertare eventuali ulteriori ammanchi. Sui fatti i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.