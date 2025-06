Alle 2:00 circa, i Carabinieri della Stazione di Reggiolo, unitamente al personale sanitario del 118 sono intervenuti a Rio Saliceto, in via Griminella all’altezza del civico 10, dove una donna di 75 anni alla guida di una Fiat Panda, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro due auto in sosta e la siepe di un’abitazione privata. Sul posto, i militari hanno accertato la dinamica dell’accaduto. La conducente, rimasta lievemente contusa, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per accertamenti e cure mediche.